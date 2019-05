Noemí Ungría ataca a Chelo Gª Cortés y a su mujer: "Hasta aquí, no hago más el pringado"

Noemí Ungría volvió al foco mediático tras hablar de los problemas económicos de Chelo Gª Cortés y su mujer. Era sobre todo amiga de Marta, nos habló de lo mal que lo estaba pasando por sus problemas económicos y la lio cuando contó que Marta le dio una serie de complementos para que los vendiera. Su intervención en televisión le granjeó la enemistad con Marta y, desde entonces, no hay contacto: “Yo he estado ahí siempre, no me siento amiga suya”, le ha reprochado Noemí.