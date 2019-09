Adrián, cuñado de Blanca Fernández Ochoa cuenta la última vez que la vió: " El sábado por la mañana Blanca desayunó en mi casa"

Lleva 10 días desaparecida, Blanca Fernández Ochoa fue vista por última vez comprando en un supermercado el pasado 24 de agosto y desde entonces no se ha vuelto a conocer su paradero. Este domingo 1, el hermano de Blanca encontró su coche en Cercedilla , donde se han desplazado numerosos operativos para rastrear la zona. Allí se encuentra Kike Calleja con Adrián Federighi, cuñado de la deportista.

Transcurridos los cuatro días, su hija junto a los hermanos de Blanca, fueron a la comisaría a poner la denuncia. Asegura que Blanca conoce el monte y que el hecho de no haberse llevado el teléfono no es "ninguna novedad". A pesar de haber pasado varios días sin tener ninguna noticia sobre su cuñada confiesa que la familia no pierde ni el ánimo ni la esperanza.