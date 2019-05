Tenemos nuev@ chic@ en 'Sálvame' y esta cara se le ha quedado a Jorge Javier Vázquez tras conocerle

Ante su pregunta escuchábamos reír al director, David Valldeperas, que además contaba que llevan tiempo tras este fichaje... Y Jorge Javier Vázquez no ha sido el único sorprendido. Kiko Hernández también ha abierto la dichosa puerta y se ha quedado a cuadros advirtiendo que va a afectar a TODOS los colaboradores, a los que están y a los que se fueron: "Hay cosas que sí y cosas que no". Eso sí, ha reconocido que la idea es "brillante" y que hubiera hecho lo mismo si fuera director.

De vuelta en plató, el presentador ha vaticinado que van a tener "problemas" y nos ha advertido que ya se ha cobrado su primera víctima y es que han quitado la foto del pasillo de las vanidades de María Patiño. Sin embargo, la aludida no tiene problemas, se va a llevar la foto para ponerla en el cabecero de su cama.

Y, entre pista y pista, Mila Ximénez lo ha adivinado: "Se va a liar gorda... es una barbaridad pero no me molesta, voy a tener problemas con esta persona porque ya los he tenido".