Omar Suárez se emociona con su sobrina y manda un mensaje a sus padres en lenguaje de signos: "Os quiero muchísimo"

No solo los colaboradores han recibido una sorpresa en esta tarde tan especial de Nochebuena. Omar Suárez, nuestro reportero, se ha emocionado como nunca con un mensaje muy cariñoso de su sobrina, la pequeña Alba.

El reportero, al escuchar a su sobrina, no podía ocultar la emoción: “Esto no me lo esperaba”, decía al mismo tiempo que Carlota Corredera estaba hecha un mar de lágrimas. “esta es una sorpresa que te da el programa y que quiere ser un reconocimiento a tu trabajo”, decía la presentadora.