‘Sálvame’ hace un llamamiento para encontrar a Paco Porras tras recibir una llamada desesperada de su amigo: “Está en la miseria”

En directo en ‘Sálvame’ hemos hablado con Miguel, con quien ha vivido Paco a lo largo de los últimos años. Ha intentado ayudarle a sobrellevar su situación emocional y económica lo mejor posible: “Realmente, él está muy mal, no cobra nada, no tiene nada”.

“El único que techo que tiene es el de mi casa y durante tres años le he ayudado”, insistía Miguel, preocupado porque ahora no sabe dónde está: “Se ha marchado de casa y no me ha dicho nada”.