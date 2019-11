El padre de Adara está muy preocupado y necesita hablar con su hija: "Creo que tiene un lío en la cabeza que no lo sabe ni ella"

También ha hablado su padre, Luis Jesús, quien se ha mostrado con la necesidad de hablar con su hija: “Creo que tiene un lío en la cabeza que no lo sabe ni ella”. Además, asegura que está muy “preocupado” porque ve muy mal a su hija y cree que lo que necesita es alguien que le explique lo que está pasando y “reconducirla”. Aun así, Luis tiene muy claro que su hija no va a hacer nada con Gianmarco.

Por otra parte, su abuela ha contado que está muy triste con la noticia y que no se esperaba nada: “No creo que esté tomando la decisión correcta pero no soy quien para decir nada”. Pilar cuenta que nunca ha notado que la relación de su nieta con Hugo estuviese en crisis antes de entrar en ‘GH VIP’ y asegura que Adara no está enamorada de Gianmarco.