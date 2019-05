'Pepitator' se emociona contándonos su difícil historia personal

‘Pepi’, la entrenadora de Anabel Pantoja, se abre con Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame’ y nos muestra su cara más tierna. Asegura que en lo profesional la vida le está dando mucho y que está cumpliendo sueños “sin querer”. No obstante, ha dejado claro que en lo personal las cosas no van por buen camino. Los comentarios que recibe a través de las redes sociales le afectan y no son para nada de buen gusto. Ha llegado incluso a sentir vergüenza de sí misma, hasta tal punto de salir a hacer ejercicio a las 5 de la mañana para que no le vean. También ha abierto su corazón y ha hablado sobre su vida sentimental. Parece que tras una dolorosa ruptura sigue manteniendo las puertas cerradas al amor.