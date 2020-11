Todos se mostraron sorprendidos por esta confesión y, pasado el fin de semana, la propia Pepi se declara arrepentida. Es cierto que el delito ha prescrito, pero le está pasando factura a nivel personal: "Es por mis valores y porque me podría haber buscado un problema muy gordo".

No ha habido ninguna reacción, nadie le ha lanzado ninguna advertencia, sí mucho cariño de quienes le quieren, pero no quiere entrar en más detalles. De hecho, ante las preguntas confesaba que la cantante le pidió otros favores, pero prefiere no desvelarlos.