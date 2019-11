La desastrosa cita de Pepi: "Esto se acaba hoy sí o sí"

'Sálvame' sigue buscando a su príncipe azul pero estas vez no ha habido suerte. El pretendiente de Pepitator ha llegado cantando ópera, se ha quitado la camiseta para presumir de músculos, le ha hecho un regalo y le ha dicho un montón de palabras bonitas… Pero a ella no le ha gustado nada de nada: lo que hace con la voz lo hace ella, el regalo es “un churro” y no tiene estilo cuando marca músculo. Es más, cuando le ha cantado que viene a ‘Sálvame’ para conquistar su amor, ella le ha cantado un zasca de vuelta: “Eso no se lo cree ni Dios”.