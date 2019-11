Belén Esteban es la elegida por la Cúpula del programa para recoger el Premio Iris de la Crítica 2019. Manolo Zamorano va a ser su estilista y ha estado probándole varios trajes para elegir cual llevará. La colaboradora y su estilista no han querido revelar cómo irá vestida, pero sí que han querido darnos varias pistas: no estamos acostumbrados a verla así, no lleva colores llamativos, es un 'look' muy cómodo y lleva unas joyas espectaculares de la joyería Yanes.