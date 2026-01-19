Patricia Fernández 19 ENE 2026 - 01:33h.

Los posicionamientos durante el 'GH DÚO: Cuentas pendientes' no han sido nada fáciles, las tensiones y los encontronazos entre los concursantes no cesaban, tanto era así que 'El Súper' intervenía para decir unas palabras a todos, pidiendo respeto y tranquilidad. Tanto era así que incluso se generaba un enganchón entre Carmen Borrego y Belén Ro en directo.

Cuando ya todos los compañeros se habían posicionado llegaba el momento de los nominados. Carmen Borrego no dudaba en dar el nombre de John Guts y comenzaba con su argumento: "Creo que como trío no nos favorece, dice cosas y luego no las reconoce. No soporto a la gente que te dice una cosa por delante y dice otra por detrás".

Carmen Borrego se molesta con la interrupción de Belén Ro en los posicionamientos

Al escuchar a su compañera, Belén Ro no dudaba en decir algo sobre John y Carmen Borrego reaccionaba, visiblemente cabreada: "¡Estoy hablando yo!". Y la concursante le pedía perdón por haberla interrumpido, pero seguía relatando algo: "Me estaría diciendo cosas toda la noche". Lo que no gustaba nada a la hija de María Teresa Campos: "Que estoy hablando yo, ¿vale? Es que ya estoy un poco harta esta noche". Y Belén volvía a disculparse.

Queriendo terminar Carmen Borrego con sus palabras hacia John Guts: "Es mentiroso y además es una persona que jamás ayuda a su dúo, yo por mal que me llevara, si pudiera favorecer a las personas con las que concurso, desde luego lo haría".