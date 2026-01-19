Equipo Outdoor 19 ENE 2026 - 08:03h.

La que fuera participante de 'LIDLT' ha hablado sobre un problema que sufre y que cada vez le afecta más

El motivo por el que Melyssa Pinto ha terminado rompiendo a llorar durante su viaje a Disneyland Paris con Mario Casas

Melyssa Pinto ha vuelto a demostrar que, detrás de las cámaras, existe una realidad mucho más humana. La que fuera participante de 'La Isla de las Tentaciones' y actual novia de Mario Casas ha informado a sus seguidores sobre una situación que le preocupa y que es un problema que sufre desde hace años.

A través de sus historias de Instagram, la influencer ha compartido una confidencia de la que ha hablado en otra ocasiones y que tiene que ver con su imagen. Con total honestidad, Melyssa Pinto ha confesado que se siente algo superada por un problema en su piel que no remite y para el que ya se ha sometido a diferentes tratamientos.

A pesar de haber probado diferentes remedios, la exconcursante también de 'Supervivientes' no ha ocultado su preocupación: "Ya a mis casi 35 años empiezo a creer que el acné va a acompañarme toda la vida". Con estas palabras, dejaba ver una desesperación profunda ante una situación que a menudo se asocia erróneamente solo a la adolescencia, pero que en su caso se ha convertido en una batalla constante en la etapa adulta.

"Tengo la piel tan mal que ni el maquillaje lo disimula", ha explicado, visibilizando la frustración. Sin embargo, la catalana no se da por vencida y ha confirmado que esta misma semana tiene una nueva cita con el dermatólogo para explorar nuevas vías y soluciones. Su objetivo es claro, buscar un diagnóstico actualizado que le permita atajar el problema de raíz y recuperar, de forma definitiva, la salud de su piel.

No es la primera vez que se pronuncia sobre sus problemas de piel. En varias ocasiones ha hablado de brotes, marcas y complejos. La que fuera novia de Tom Brusse hace público este tipo de procesos para acercarse más a sus seguidores y demostrar que todo lo que se enseña a través de Instagram no siempre es la realidad. Busca ser transparente sobre los resultados que obtenga, para servir de de apoyo a quienes atraviesan su mismo problema.