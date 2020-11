Las mentiras de Antonio David ante Kopérnica que le han causado problemas con la dirección: el colaborador desmiente a la máquina

¿En qué mentiras hemos pillado a Antonio David Flores?

¿Te envió Rocío Jurado una carta en la que te reiteraba que te fueses de su casa porque la relación era mala y tú te negaste a irte? El colaborador aseguraba que no y nos contaba cómo fue la situación: tuvieron una conversación en la cantante le hizo esa petición, pero él se negó porque había hablado con su abogado y no se lo había aconsejado. Sin embargo, una vez más, metía.

¿Quería Rocío Jurado separarse de Ortega Cano antes de caer gravemente enferma? Antonio David lo negaba de nuevo con idéntico resultado y el colaborador se explicaba: “Yo no estaba en la familia, no tenía información de primera mano, a eso me refiero en la repuesta. Ahora, como colaborador de televisión sabía lo que se había publicado y lo que habían comentado medios y periodistas. Me parece una crueldad tremenda porque todo el mundo sabe lo mal que lo ha pasado Ortega Cano”.

Las preguntas que Lydia Lozano formuló a Antonio David Flores

¿Entregaste a tus padres el dinero de la exclusiva del embarazo de Rocío Carrasco para que lo guardaran sin que ella se enterase? La respuesta fue no, pero no decía la verdad y Antonio David amagaba con abandonar el programa por la alusión a sus padres: “Se acabó el plan”.

Su último día en ‘Quiero dinero’

¿Colaboraste con Gustavo González y otros periodistas para sacar a la luz la existencia de una hija secreta de Ortega Cano en Perú? El colaborador aseguró que no, pero la máquina no le creyó: “No tío, de verdad que no, no me metáis en esa historia”, se quejaba Antonio David.