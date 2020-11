Antonio David se plantó el pasado lunes en 'Quiero dinero'. Se llevó 35.000 euros, pero no le gustaron nada algunas de las preguntas que tuvo que contestar y tampoco que Kopérnika, la inteligencia artificial que dictamina si miente o dice la verdad, pusiera en evidencia algunas de sus afirmaciones. Tras días de quejas por parte del colaborador (incluso Belén Esteban le ha echado en cara sus acusaciones), la dirección de Sálvame' ha tomado cartas en el asunto.

Kiko Hernández ha sido el encargado de leer el mensaje de la dirección al colaborador: “ A la dirección le parece curioso que cada día ganabas 5.000 euros y nunca decías que Kopérnika y la inteligencia artificial no funcionaban. Pero cuando dices que te vas, ya Kopérnika es una mierda y no funciona”.

La versión de Antonio David

La versión de Antonio David en todo el asunto de Kopérnika y las veces que la máquina dijo que mentía es la siguiente: “Las preguntas a las que he sido sometido las he contestado y siempre con la verdad. Soy consciente de que Kopérnika ha provocado que haya compañeros que ahora se planteen mi credibilidad después de 25 años”. Eso es lo que más le molesta al colaborador, que después de tanto tiempo luchando por una imagen y por una verdad, ahora todo se desmonte de un plumazo.

Pero para la dirección, según Kiko Hernández, lo que Antonio David estaba diciendo era que “la dirección manipula a Kopérnika” . El aludido lo niega: “De mi boca no ha salido”.

Belén Esteban salta contra Antonio David

A quien tampoco le han gustado nada las palabras del colaborador ha sido a Belén Esteban. Le ha dicho que, aunque normalmente le defiende, hoy no va a ser así. Se ha mostrado muy harta de que cuestione a Kopérnika y al polígrafo y le ha dicho que si no le gustaba, que no se hubiera sentado a jugar en 'Quiero dinero'. A pesar de todas sus quejas, le ha echado en cara que se ha embolsado "35.000 euros. ¿Qué querías que te preguntaran?"