Rafa Mora ha sido víctima de una tremenda traición, según Mila Ximénez

Mila se ha negado a contarlo. Ha recibido un mensaje, creía que era algo más divertido pero, cuando se ha dado cuenta de que alguien había traicionado verdaderamente a Rafa Mora, ha preferido guardar silencio: "Raya en la más absoluta intimidad de mi compañero y no voy a jugar con ello". La colaboradora ha explicado que alguien ha grabado algún tipo de conversación en un local y él advertía con demandas: "Es verdad porque son cosas que ya se han comentado, creo que Rafa no se lo merece que le hagan esto", ha explicado Mila y ha aclarado que aunque no han grabado a Rafa, sí han traicionado a alguien con quien él ha tenido algún tipo de relación.