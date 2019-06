El presunto embarazo de Alma provoca el mayor enfrentamiento entre Raquel Bollo y Gustavo González: "Eres inválido total y esto es muy sucio"

La noticia del presunto embarazo de su hija está trayendo muchos quebraderos de cabeza a Raquel Bollo en ‘Sálvame’. Tras confirmar que Alma tomará medidas legales y compararse con Belén Esteban, la colaboradora ha abandonado el plató asegurando que no dirá ni una sola palabra sobre el tema.

Pero antes de irse, que fue uno en ponerse tras la pista del presunto embarazo ) al asegurar que: “¿Hay cosas que hay que contrastar, nos has llamado por teléfono?”, ha dicho Raquel muy enfadada.

La colaboradora acusa a su compañero de ser “inválido total” en su profesión y ambos han entrado en una disputa llena de insultos y golpes bajos. “Esta señora no sabe lo que es la dignidad, la decencia y el respeto. Eres una indecente”, ha soltado el paparazzi. “Tú has vendido todo y has hablado de tus hijos”, ha atacado ella.