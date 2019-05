El representante de Las Azúcar Moreno carga contra ‘Sálvame’: “Me parece increíble la capacidad de inventiva que tenéis”

Después de abandonar ‘Superviviente’, salen a la luz muchos problemas, sobre todo económicos de Las Azúcar Moreno. ‘Sálvame’ se ha puesto en contacto con el representante de las cantantes, Nacho P. que las ha defendido y ha cargado contra el programa. “Me parece increíble la capacidad de inventiva que tenéis. Nosotros gracias a Dios estamos trabajando todo el año en España, no estamos en horas bajas. El abandono no está premeditado, no es una campaña de marketing. No voy a pasar ni una mentira más”, aseveraba.