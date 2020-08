Jaime Peñafiel, sobre el Rey emérito: “Le han echado, Felipe ha tomado la decisión porque le ha obligado Sánchez”

Jaime Peñafiel asegura que está “triste” y “apesadumbrado” tras conocerse la noticia del traslado del Rey Juan Carlos I fuera de España: “Me ha parecido esto una cabronada”. Además, al periodista le parece que no ha sido una decisión voluntaria: “Lo que no es acertado es que le hayan echado. Felipe VI ha tomado la decisión porque le ha obligado Sánchez”.

No esperaba una carta, esperaba otro tipo de comunicado pero no ha llegado porque el Rey “debe estar muy jodido” y él no duda en hablar de exilio a pesar de que no es estrictamente así: “Es el cuarto rey Borbón que se ve obligado a marcharse de su país”.