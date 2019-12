Antonio David explica por qué su hija ha llamado a su madre: “No insiste en llamarla para contarle algo suyo sino para preocuparse por ciertas cosas de su madre”

“Ella no se puede quedar con la espina de ‘no llamé a mi madre’ o ‘no me preocupé de mi madre”, ha añadido Antonio David, explicando que nunca le ha preguntado a su hija de qué quiere hablar con su madre ni quiere encaminar la conversación: “Es algo entre las dos y poco tengo que opinar. Estoy ahí para lo que necesite mi hija siempre. Yo he educado no he dirigido”.