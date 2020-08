El tenso desencuentro de Antonio David y Kiko Jiménez recordando todos sus trapos sucios: "Mejor habla de Marbella y del calabozo"

Kiko Jiménez y Antonio David Flores siguen sin acercar posturas. Los que en su día mantuvieron una buena relación debido a Gloria Camila, ahora no pueden ni verse y han vuelto a protagonizar un desencuentro en directo.

Antonio David recordaba con emoción a Rocío Jurado , su exsuegra, cuando Kiko Jiménez le recordaba uno de sus episodios más polémicos con ella: "Me llama la atención cómo Antonio David hacer ahora alabanzas de ella pero en su día le puso una demanda millonaria que perdió y a día de hoy sigue pagando", soltaba.

A Antonio David se le cambió el rostro y no dejó pasar el ataque de Kiko: "Lo que yo viví con esa señora lo sé yo y poca gente. Una vez que terminó el matrimonio pasaron cosas que con el tiempo te acabas arrepintiendo. De ahí no significa que la labor de ella como abuela, madre y esposa no fuera impecable", respondía.