Gema López y María Patiño, enfrentadas por los motivos de la marcha de Rosa Benito de 'Sálvame'

“Su hija puso una demanda y ella pagó el pato”, así ha resumido Gema López el motivo de la marcha de Rosa Benito de ‘Sálvame’ pero María Patiño está en desacuerdo. Según la colaboradora, Rosa ya no estaba convocada en el programa tantos días a la semana como en el pasado, con lo que ganaba mucho menos dinero, y no le compensaba: “Dijo que por el dinero que le pagaban no se exponía”.