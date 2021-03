La entrevista de Iker Casillas que no se publicó: “Hay más cosas detrás, no es solo la imagen de Instagram"

Sus palabras sobre una hipotética separación

"Mañana no sé qué va a pasar, a lo mejor en dos años nos separamos y me dices que yo no te he dicho que no, ya pero es dentro de dos años, no ahora ¿Sabes? Hay más cosas detrás, no solo la imagen de Instagram, como digo yo", aseguraba. Además, explicaba que si algún día tenía que dar esa noticia, lo haría él mismo: "Yo el día que me separe, igual que cuando me han pasado las cosas, he de decirlo. De hecho, mañana voy a sacar un comunicado diciendo que me retiro del fútbol. Lo voy a decir yo, no me tiene que decir nadie nada”.