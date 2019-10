Maite Galdeano y el hermano de Sofía opinan sobre el acercamiento entre Kiko y Estela: "Sofía está muy afectada"

Por su parte, Maite Galdeano está aparentemente muy "tranquila", o al menos quiere darle esa impresión a su hija y es que Sofía estaría pasándolo muy mal por todo lo que está viviendo con su novio, Kiko Jiménez, y el roneo que tiene con su compañera Estela en 'GH VIP 7'. Cristian, ha dejado que no le hace "ninguna gracia la situación" y admite que no se esperaba algo así de Kiko. "Mi hermana no perdona una deslealtad", añade su hermano.