Sonia Ferrer, sobre el cáncer de huesos que sufrió en su adolescencia: “Si hubiera sido un chico no me hubieran tratado igual”

La presentadora y actriz le contaba a Carlota Corredera que “este tema ha sido tabú para mí durante muchos años, siempre me ha dado pudor dar pena”, pero creía que su relato podría ayudar a otras muchas personas que se encontraran en una situación similar: “Yo padecía un dolor extremo, era como si me diesen descargas eléctricas constantes durante horas, me llevaban a urgencias y salía con el diagnóstico de que tenía gases. Yo a mi familia le decía me estoy muriendo y nadie sabe de qué”.