Roberto Liaño dice haber estado con Sylvia Pantoja, le acusa de vivir de los hombres y ella responde: “¡Está loco!”

Es más, asegura que no ha estado con él en su vida, solo asume que “tontearon” por internet: “Jamás he vivido de un hombre, si se atreve a decir eso este sinvergüenza, que lo demuestre”.

Sylvia Pantoja lanza un 'zasca' a su prima Isabel

Por otro lado, Sylvia responde a lso que hacen insinuaciones sobre ella y le recuerda a su prima Isabel que ella tiene una carrera "impecable": “No he cometido ningún delito, no me han metido en la cárcel ni he dado ningún escándalo”.