Terelu Campos se va de plató tras ver un titular sobre los planes de boda de su hija

Terelu lo ha advertido, no tenía un buen día, y Kiko Hernández ha terminado de arreglarlo. El colaborador de ‘Sálvame’ le ha leído en directo un titular que tiene que ver con su hija: “Alejandra Rubio habla de sus planes de boda con su novio”. Se hacen eco así de las declaraciones que la hija de Terelu hace en su canal de Mtmad.es, donde somete a su novio a un reto con preguntas sobre su relación.

La colaboradora no ha podido evitar alterarse, no sabía nada y quería hablar con su hija fuera de cámaras. “No me gusta la noticia, creo que es muy joven y tienen toda la vida por delante”, ha explicado Terelu que, sin embargo, antes de entrar en polémicas quería hablar con Alejandra: “Me gustaría poderme enterar bien de la noticia”. Terelu intentaba salir, Paz Padilla pedía permiso a dirección y, entonces, la colaboradora recibía la llamada de Alejandra y se marchaba.