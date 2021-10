El testimonio del gerente y una trabajadora de un 'local de lucecitas' sobre un torero famoso: "No podemos emitir ni un 2%"

Sergi Ferré nos habla de un caso de un torero que habría solicitado los servicios de mujeres en ‘locales de lucecitas’. Se trata del torero casado cuya inicial es ‘J’ y ahora, el reportero nos muestra el testimonio del gerente del local así como de una trabajadora que nos dan detalles de lo sucedido: “Me da mucha pena que no podamos emitir ni un 2% de lo que hemos grabado".

Al parecer, habrá solicitado estos servicios en tres ocasiones y, según nos cuenta el gerente, todo comenzaba con el desplazamiento del mozo de espadas al local para solicitar el servicio. Siempre fue igual, salvo en la tercera ocasión: “El tercer año aparece el mismo mozo y me dice que extranjera no. Había una morena muy guapa y muy pizpireta, hablé con ella porque no se obligaba a nadie, comentamos que era una persona importante se fue al hotel una hora y al final fueron dos”.