El último adiós a Margarita Seisdedos, la madre coraje de Yurena

Margarita Seisdedos, la madre de Yurena con la que la cantante tenía una especial relación, ha fallecido. "Eramos pocos, pero los que estábamos éramos los que la apoyábamos", ha contado Juan Miguel tras su funeral. "Yunera está muy afectada, durante toda la noche la hablaba y la cogía como si estuviera viva". Tras ver las imágenes Kiko Hernández ha contado que aunque su relación con la madre de la artista no empezara de la mejor de las maneras, terminaron perdonándose. "Un día hizo un 'Deluxe', le ponían audios y ella contestaba a los audios, me di cuenta de que no estaba bien e hicimos las paces. Tenía mucho sentimiento de culpa por provocarla para hacer el show que hacíamos", ha revelado el tertuliano.