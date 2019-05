Tras su ruptura, Antonio Tejado ha manifestado su opinión en ‘Sálvame’ sobre las últimas declaraciones de Ylenia en las que le pide que no se “invente” las cosas. Tras escucharlo, Belén Esteban ha estallado contra el ex de su amiga insinuando que tiene mucho que callar: “Si veo una información y veo que te callas pienso que es verdad”. Pero Tejado no quiere abordar el tema y cree que Belén se lo toma muy a pecho: "Te lo tomas como que es tuyo, pero no lo es”.