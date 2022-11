La artista, embarazada de seis meses, sabe ya el sexo del bebé (es una niña ), pero aún no se ha decidido por qué nombre ponerle (“a él le gusta Jimena y, a mí, María, Lucía.... pero hasta que no le vea la cara...”). Cumple fecha el 14 de febrero y no tiene miedo al momento de parir: "Llevo seis meses vomitando. Para mí, el parto será como un kit kat".

“Ganar Eurovisión Junior fue un boom muy grande”, nos cuenta, pero ¿volvería ahora al Eurovisión ‘adulto’? “No. No me gusta decir ‘nunca’, pero no me lo planteo a día de hoy”. Ahora quiere “disfrutar de ser mamá” y no se plantea su vida sobre los escenarios, aunque no descarta volver.