Ana Luque y Olga Moreno ya no son amigas . Al igual que le ha ocurrido con Rocío Flores , la exmujer de Antonio David ha cortado también relación con la que fuera uno de sus grandes apoyos. Ante este panorama, Ana se somete al polígrafo de Conchita para hablar de su relación con la ganadora de 'Supervivientes 2021' y para destapar algunas de las mentiras que nos ha contado durante todos estos años.

Nuestra invitada nos cuenta que ha intentado reconciliarse con Olga en varias ocasiones, sin éxito, que llegó a ver el capitulo 0 de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y que le dolió porque consideraba que "hacía daño a su familia " (no empatizó con Rocío Carrasco ). Además, el hecho de ganar 'SV' no le cambió, aunque Antonio David sí que consideró que "había venido cambada" de Honduras.

Olga Moreno y Antonio David no estaban separados cuando ella viajó a Honduras para participar en el reality, tal y como confirma el polígrafo, a pesar de que entre ellos había "algunos problemillas" : "Ella confiaba plenamente en su marido". A su vuelta, Olga le confesó a Ana que veía a Antonio David raro: "De hecho, él pasaba mucho tiempo en Madrid y menos en Málaga, pero pensaba que era por el jaleo de la docuserie".

La pregunta del 'polideluxe' es clara y directa. ¿Te consta que Olga Moreno mintió en revistas y programas de televisión cuando estaba con Antonio David para dar la imagen de familia feliz? Ana responde que sí, y es verdad: "Hizo algunos ' Deluxe ' o revistas cuando ya no estaban bien. A esto, hay que sumar que, según Ana Luque, Olga sigue enamorada de Antonio David e insiste en que a la Moreno nunca le ha gustado Agustín Etienne cuando le conoció. Es más, cree que su relación es un montaje: "Cuando lo conoció, lo veía como su hermano, nunca me dijo que estaba bueno".

Nos cuenta también Ana que Olga no podía hacer según qué cosas sin consultarlas previamente con su marido, como conceder una entrevista a algún medio: "Ella nunca ha hablado abiertamente de algunos aspectos de su vida, con sus amigas también. Yo la respetaba y creo que no se abría con nosotras porque era algo cerrado de su familia. Lo que ocurría en la casa no salía de la casa, o el tema de sus problemas económicos, tampoco".