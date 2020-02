Adara rompe su silencio y abre el cajón de la discordia: "Nadie sabe lo que yo he pasado con Hugo Sierra"

Adara asegura que ha vivido cosas "muy dolorosas" con Hugo

La entrevistada señala a la madre de Hugo: "No encontré consuelo en ella"

Adara está enfadada con su padre por su afinidad con Hugo

Adara Molinero se sienta en ‘Sábado Deluxe’ dispuesta a aclarar de una vez por todas cómo ha sido su relación con Hugo Sierra. La ganadora de ‘GH VIP 7’ ha amenazado con abrir “el cajón de mierda” y hoy viene dispuesta a hacerlo: “Nadie sabe lo que yo pasé en Mallorca. Fue muy duro. No tenía a nadie ni a mis amigos ni a mi familia. Solo lo tenía a él pero era como si estuviera con un compañero de piso porque era muy frío conmigo y no me hacía caso”, ha empezado contando en una breve entrevista con Jorge Javier.

Adara reconoce que sí se sintió respaldada por la familia del uruguayo pero considera que ellos han vivido otra realidad: “Se portaron bien conmigo al igual que yo con ellos. Me da pena pero ellos no pueden hablar porque la que estaba en casa con Hugo era yo”.

Además, la entrevistada señala directamente a la madre de Hugo: “Yo sí busqué consuelo en ella pero no lo encontré. Una vez me dijo que su hijo era su hijo y que siempre le iba a dar la razón. No me acuerdo por qué fue, yo creo que hubo algún rocecillo”, ha explicado.

La entrevistada reconoce que sí se sintió querida por la familia de Hugo, aunque aclara que era algo recíproco: “Pero ahora ya no, nada. Quizá todo esté ensuciado por el dolor, han pasado cosas tan dolorosas que ahora prioriza el dolor”, ha confesado Adara afectada.

El parto de Adara

Elena aseguró en ‘Supervivientes 2020’ que Hugo no quería que estuviera en el parto de su hija y Adara ha dado la razón a su madre en ‘Sábado Deluxe’: “Mi madre no mintió, no estuvo correcta porque eso son temas muy íntimos y dolorosos pero, una vez que sale, tengo que defenderlo y decir la verdad. Hugo desde un principio no quería que mi madre fuera y no quería que estuviera en casa, le molestaba su presencia. Yo estaba en una dinámica de no querer discutir con él y de justiciar las cosas. No sé ni cómo lo permití”, se ha lamentado Adara.