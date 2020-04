La discusión telefónica de Adara con la novia de Kiko Matamoros: "Eres la protegida de Telecinco"

La entrevista de Adara en ‘ Sábado Deluxe ’ ha estado protagonizada por sus enfrentamientos con Kiko Matamoros . Adara ha respondido a los ataques del colaborador metiéndose con su novia Marta y la aludida ha llamado por teléfono muy molesta: "Yo a ti no te conozco y no tienes por qué atacarme”.

Marta ha acusado a Adara de ser la “ protegida ” de Telecinco y ella le ha respondido asegurando que Marta tiene ganas de televisión . Entre fuegos cruzados, Adara ha definido el momento como “muy cutre” y le ha pedido a Marta que la próxima vez se lo curre un poco más ya que está en casa “sin hacer nada”: “Yo hago más que tú que leo y estudio , no sé si puedes decir lo mismo”, ha contestado Marta.

La novia de Matamoros le ha pedido a Adara que no vuelva a meterse con ella para cargar contra el colaborador pero Adara no ha estado por la labor de llegar a un entendimiento: “Dices que no te gusta la tele y te ha faltado tiempo de entrar”.