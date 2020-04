Adara, completamente hundida, confiesa que quiere reconciliarse con su padre: "Le echo de menos"

Cuando ha estado más recuperada, Jorge Javier Vázquez ha hablado con ella para saber cómo está su vida más allá de la ruptura con Gianmarco . Adara ha asegurado que está llevando bien el confinamiento pero se ha roto a llorar explicando que no están siendo meses fáciles para ella: “Llevo muchísimo aguantado, vengo aquí y me pongo a la defensiva, me hago la valiente pero realmente estoy sufriendo muchísimo”.

El presentador le ha preguntado si no ha recibido ningún mensaje de su padre, con el que lleva un tiempo enfadada, y ella ha respondido que no. "¿Y no te gustaría?”, le ha preguntado Jorge. Adara, un poco orgullosa, ha terminado reconociendo que sí quiere una reconciliación con su padre ya que le echa de menos: “Si me llama por teléfono que sea porque lo siente”, ha pedido llorando.