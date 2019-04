Albalá ajusta cuentas con Isa Pantoja, Sofía y su padre: destapa todas las trampas y mentiras

Su paso por 'GH DÚO' no ha estado exento de polémica, dentro y fuera de la casa. Ha conseguido colarse en la final quedando en un tercer puesto pero ahora debe hacer frente a cosas que han ocurrido mientras él participaba en el concurso. Alejandro Albalá ajusta cuentas con sus exnovias Isa Pantoja y Sofía Suescun y con su padre José Manuel.

Alejandro llega al 'Deluxe' dispuesto a no callarse nada. Asegura que no ha entendido el hecho de que Isa Pantoja invitara a su padre José Manuel al cumpleaños de su hijo Albertito y considera que nunca se ha mostrado celoso ni posesivo con ella. Todo lo contrario. Albalá destapa algunas de las escenas de celos más duras y nos llama la atención lo que revela nuestra invitado. Isa amenazó con llamar a la policía porque después de una bronca él no quiso mantener relaciones sexuales con ella.