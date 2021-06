Alexia Rivas y María Patiño trabajaron juntas en 'Socialité'.

Alexia Rivas echa pestes de María Patiño y de 'Socialité'.

María Patiño estalla ante las acusaciones de Alexia Rivas.

Alexia Rivas visita esta semana 'Viernes Deluxe' y está dispuesta a zanjar (o a avivar aún más) su polémica relación con María Patiño. Ambas coincidieron durante años en 'Socialité', la primera como reportera y la segunda como presentadora, pero cuando el escándalo Merlos Places saltó por los aires, dinamitó más de bomba. Alexia dejaba el programa y comenzaban sus comentarios hacia Patiño y también hacia el programa.

La primera bronca entre María Patiño y Alexia Rivas

Alexia Rivas se vio en la necesidad de aclarar cuál era su relación con la persona que estaba saliendo en aquel momento con Marta López y confirmó el noviazgo. La reportera daba la cara en una entrevista con María Patiño donde hubo momentos de tensión. Así fue su primer rifirrafe, pues la presentadora no dudó en decirle a su compañera lo que pensaba al respecto.

El audio de Alexia Rivas contra sus compañeros de 'Socialité'

Fue tanta la presión por el triángulo amoroso que Alexia Rivas decidió alejarse de los focos mediáticos (meses más tarde confesaría lo mal que lo pasó). Probó suerte como influencer y, meses más tarde, volvió a situarse en la palestra televisiva al aceptar participar en 'Supervivientes 2021'. Pocos días después se hizo público un audio de Alexia hablando mal de sus excompañeros de 'Socialité'.

El propio programa demostró que lo que decía no era cierto, que no la habían aislado y que sí la habían apoyado en duro momento y María Patiño cargó sobre ella: "Dijo que yo estaba influida por el director y que sus compañeros la habían dejado sola. No por mucho repetir una mentira se convierte en una verdad. Espero que sea consecuente con lo que dice y coherente con lo que hace".

María Patiño se defiende de las acusaciones de Alexia Rivas

Y es que, días antes, la presentadora se defendía en el plató de 'Sálvame' de las acusaciones que había lanzado Alexia sobre ella: "Nadie jamás le dijo lo que tenía que decir (en 'Socialité'). Ella se vio en un callejón sin salida y la situación le vino grande, pero no hubo ningún tipo de indicación por parte de nadie", aseguraba.

¿Llamó "sinvergüenza" Alexia Rivas a María Patiño?

Al 'Deluxe' llegaron más testimonios que no dejaban en buen lugar a Alexia. Ricardo, un examigo de la joven, nos aseguraba que lo que pensaba la exreportera de María: "Ella me pasaba cosas de Marta López y María Patiño, a ella la ponía verde. Decía de ella que era un sinvergüenza y una sumisa de los directores".

María Patiño estalla ante las críticas de Alexia Rivas

En su visita al 'polideluxe', Marta López desveló que Alexia hablaba mal de 'Socialité' y de su presentadora: "Contaba que le decíais lo que tenía que hacer y que decir (…) Decía que no se portaron nada bien con ella y que tenía pruebas para demostrarlo todo. Decía que le hacían sentir fatal y que le decían que si no hablaba tenía quedarse dos horas mirando a la pared".

María Patiño no pudo soportar esta afirmación y explotó, lanzando una advertencia: "Ahora mismo me imagino que me estarás viendo. Este domingo es el momento de sacar las pruebas. Mi equipo las va a sacar”, aseguraba la presentadora de ‘Socialité’".

El último enfrentamiento entre Alexia Rivas y María Patiño

Ya fuera de 'Supervivientes', Alexia Rivas concedía una entrevista a una revista y hacía un repaso por todo lo que ha vivido desde el escándalo del 'Merlos Place'. Pero también dijo que Patiño llegaba al plató una hora antes de que comenzara el programa, dando a entender que no se relacionaba con el equipo, que no le gusta cómo se presenta, que le gustaría presentarlo ella misma o Nuria Marín.

Patiño respondió a sus acusaciones en 'Sálvame': "Yo a su edad ya había presentado un programa, había encontrado al amor de mi vida y tenía un hueco en mi carrera laboral. Ni ella ni nadie va a jugar con mi profesión”. Pero hay más: "Sé que puede parecer que yo tengo una obsesión con la edad por todas las intervenciones quirúrgicas que me he hecho, pero no es así. Yo sé que ella lo ha dicho para hacerme daño pero que no se crea que me estoy clavando un alfiler en el estómago".

María Patiño se viene abajo en su guerra contra Alexia Rivas

La situación ha superado a María Patiño, que se ha derrumbado tras la emisión de un vídeo en 'Sálvame'. Y es que una excompañera de Alexia asegura que ésta decía que Patiño iba a trabajar "como un payaso" (en cuanto a maquillaje y peluquería) pero lo que le duele a María es que se le cuestione su trabajo y profesionalidad ante las cámaras y con respecto a la relación con sus compañeros.