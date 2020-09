El comentario que llevó a Amor y Sofía a una guerra judicial: "Para ser tío, pocos huevos tienes"

Romeira visita ‘Sábado Deluxe’ porque está cansada de que la ataquen siempre con lo mismo solo por el hecho de haber nacido con un cuerpo de hombre: “Esta chica tiene que ser consciente de que tiene más de un millón de seguidores y recibo muchos mensajes al día de gente insultándome por culpa de su fomentación. Ella lo hace público y sus fans vienen y me escriben, me dicen ‘eres un hombre, acéptalo”, se queja Amor.

Amor se enfrenta a Kiko Jiménez

Kiko Jiménez acusa a Amor de no estar contando toda la verdad, pues dice que la conversación que muestra Amor en la que Sofía hace esos comentarios, no está completa: “Te estás victimizando”. Kiko y Amor se enfrentan en una discusión donde no parece quedar nada claro. “Ibas contando que Sofía tenía el chocho más feo del mundo”, llega a decir Amor en un cruce de acusaciones que comienza a irse de madre.