El hecho de que Rocío Carrasco habla desvelado la agresión que sufrió por parte de su hija, Rocío Flores , ha sido muy criticado por su padre, Antonio David . Él alea que su ex es “una mala madre ” por hablar así de su propia hija pero en ‘Sábado Deluxe’ tenemos una información que tira por tierra las palabras del exguardia civil: quiso negociar contarlo él y cobrar 60.000 euros por ello.

Así lo ha contado Jorge Javier Vázquez , que se ha enterado en directo de esta información y no ha disimulado la sorpresa que le producía. Lo contaba Belén Rodríguez , se lo confirmaba Patricia, la directora del programa y, segundos más tarde, añadía más información Carlota Corredera (directora del programa en el año en que sucedió esto) a través del móvil.

Antonio David Flores negoció hablar de la agresión a cambio de un pastizal

Pero esa entrevista no se cerró por dos motivos: 1) porque es un tema que atañe a una menor de edad y 2) porque pidió tantísimo dinero que era inalcanzable. “¿Y ahora tú me vas a decir que la defensa a una hija le pones tú tanto precio?”, reflexionaba en voz alta Jorge Javier, visiblemente enfadado.

Carlota Corredera añade más información de la negociación de Antonio David

Carlota Corredera se ha puesto en contacto con Jorge Javier para aclarar esta información: “Fue solo meses después de que ocurriera el suceso y Antonio David pidió 60.000 euros porque tenía muchos problemas con Hacienda. Fue en 2012 (no en 2013). Nos reunimos en La Moraleja y no nos contaba nada hasta que accediéramos a la pasta”.

La versión de Antonio David Flores

Antonio David se ha puesto en contacto con José Antonio León y ha reaccionado a la información que se estaba dando en plató: "Se descojona, nunca se ha reunido, no nos está viendo y dice que no tergiversemos y que el precio lo ha puesto otra persona, no él". Ante estas palabras, Jorge añade que en esa reunión hay una tercera persona, su exrepresentante, que dice hasta el nombre del restaurante en el que se reunieron. "¿Tú te crees que Carlota y Menchu se van a inventar esto? Es flipante, una persona normal se queda en silencio", dice el presentador.