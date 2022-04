Carlos Lozano reacciona a las palabras de Rosa López y señala al padre de la artista: "Era muy controlador con ella"

En multitud de medios de comunicación se ha hecho eco de las palabras de Rosa y han sido muchos los que han recalcado que no solo Rosa se quejó del trato recibido. Otros "triunfitos" como Naim Thomas, Idaira o Lola Índigo también han señalado que no se sintieron bien tratados durante su paso por el programa: "Yo salí de allí cantando peor, no sé cómo pude aguantar aquello".