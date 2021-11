Cuando María Patiño le pregunta a Carmen Borrego sobre su reencuentro con Terelu, ella no duda en contestar que fue “muy bien”: “Lo de ayer fue un primer contacto muy positivo porque, aunque no hablamos del conflicto , nos dimos cuenta las dos, mirándonos a los ojos, de que nos queremos”.

“Te mentiría si te dijera que hablamos del conflicto pero, cuando tú quieres a alguien como yo quiero a mi hermana o como mi hermana me quiere a mí, ese encuentro y ese beso de agarrarte te hace relajarte mucho para ahora sentarte a halar de corazón.

Alejandra Rubio también acudió a esta fiesta y también se produjo un encuentro entre tía y sobrina: “Con ella hablé poco, yo no miento”. Después, Carmen desvía el tema y se centra en hablar de nuevo de Terelu: “Estoy contenta porque he visto a mi hermana. Pese a tener problema que he tenido con ella, mi hermana es muy importante en mi vida, lo ha sido y lo seguirá siendo”.