La razón por la que Doña Sofía no quería que la infanta Cristina se casara con Iñaki Urdangarín

Según el colaborador, no sería del todo cierto que Doña Sofía estuviera tan mal por esta traición de su yerno hacia su hija, la infanta Cristina: “Hay una cosa de todo este lío que me jode un poquito (…) y es que dicen que la Reina le apoyó en todo momento (se refiere a que Doña Sofía apoyara a Urdangarín cuando salió a la luz el escándalo del caso Nóos )”.

“La Reina no le apoyó en ningún momento, ella apoyó a su hija, no apoyó al matrimonio. No querían la boda desde antes de casarse, querían que se rompiera la relación cuando ya estaba la boda anunciada. Le insistían en que rompiera la relación porque les llega información del tío este y no les gustaba”, confiesa Matamoros.