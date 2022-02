Susana Estrada ha explicado que Bárbara también se desnudó en un escenario, a lo que la Rey ha contestado verdaderamente enfadada: "No perdona, yo como mucho hice algún topless en el escenario en alguno de mis números, pero a mí nunca me ha penetrado un robot con lucecitas".

Lydia Lozano ha puesto el foco en la evidente tensión existente entre las dos artistas y ha dado con la clave: "Susana, ¿tú tuviste algo con Ángel Cristo?". Tras esta pregunta se abría la caja de los truenos: "A mí Ángel me propuso hacer un trabajo para su gira y tuvimos una reunión para hablar de ello, a la salida nos hicieron unas fotos y ya está, no hay más, si ella quiere pensar que hubo algo más que lo piense, pero yo no he venido aquí a hablar de esto, para eso me levanto y me voy".