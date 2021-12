Él le dijo a la amiga de Luis Rollán que tenía “un aire a Morticia Addams” y ella le respondió muy tajante: “Tú no eres presentador, ni colaborador, ni nada. Eres un friki”, le dijo ella en ‘Sábado Deluxe’.

Después de aquello, lo suyo parecía irreconciliable, pero lo cierto es que este fin de semana se volvían a ver las caras en ‘Sábado Deluxe’ y su reacción al verse era muy sorprendente. Ella no dudó en confesar los sentimientos que le provocaba en realidad el colaborador.

“Si yo te tengo cariño, el problema es cuando te juntas con el resto. Tú solo eres un encanto, pero te vienes arriba cuando están los demás”, le decía la amiga de Luis Rollán. “A mí me cae bien Frigenti, creo que al final acabaremos siendo grandes amigos”, remataba Begoña.

Tras estas declaraciones de Begoña, Miguel Frigenti respondía: “Me parece bien”. “Ahora, cuando estábamos en la sala, ha entrado muy educado, saludando y le he visto muy simpático”, decía ella.

Por su parte, Miguel Frigenti le hacía un cumplido a su manera: “¿Te gustaría entrar en algún reality? Yo te veo muy perfil de reality. Habrías dado más juego que Luis Rollán”. A lo que ella respondía: “Yo no tengo paciencia. Entraría en brote, me arañaría y me tendrían que sacar de allí cuatro psicólogos".