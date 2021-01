El mensaje de Kiko Rivera a Anabel Pantoja

Viendo lo que está sufriendo su prima, Kiko Rivera quiso dedicarle unas palabras: “Cariño mío, tú no te tienes que sentir en deuda con tu tía, porque ella no es la causante de que trabajes en televisión. A ti te conocen porque fuiste mi defensora en ‘Supervivientes’ y yo nunca te echaré eso en cara”.

Las críticas de Isabel Pantoja y Agustín contra Anabel

Pero la cosa no se quedó ahí. Kiko Rivera destapó que su tío y su madre no tenían muy buenos comentarios para Anabel Pantoja: “A mi prima la han puesto allí que flipas y no se está enterando porque yo lo diga, ella ya lo sabe”.