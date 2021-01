Kiko Rivera insinúa que Pantoja tiene "miedo" a Agustín: "Creo que mi madre es una marioneta de mi tío"

Kiko Rivera: "Yo creo que mi madre es una marioneta de mi tío Agustín"

El disc jockey considera que su madre “necesita hacer una limpieza a su alrededor, poner los pies en el suelo y, sobre todo, tratar a la gente por igual”. Kiko Rivera considera que Isabel Pantoja “está rodeada de gente que no le dice las cosas” y señaló directamente a un miembro de su familia: “Yo creo que mi madre es una marioneta de mi tío Agustín”, declaraba.

Esa confesión dejó extrañados a los colaboradores, ya que, minutos antes, el que fuera finalista de ‘GH DÚO’ había dibujado a una madre autoritaria y “déspota”. Kiko Rivera asegura que el motivo es que su tío “la tiene pillada”: “Cuando alguien dice algo malo de algún hijo y tú no le frenas, por algún motivo será”.

Las discusiones entre Agustín e Isabel Pantoja

Pero la cosa no se queda ahí. Kiko Rivera contó un episodio que ocurrió hace relativamente poco: “Mi madre se fue de viaje con unas amigas y cuando se acercaba el día de volver a Cantora se inventaba excusas para no ir (…) Mi madre entra en Cantora y se transforma, se vuelve una persona con la que no quieres estar”.