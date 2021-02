María Patiño no estará en la entrevista de Rafael Amargo

Tras escuchar la entrevista previa del bailaor, en la que tachaba a María Patiño de “bicha” y de haber buscado “el malestar” de su padre, era la propia presentadora de ‘Socialité’ la que confirmaba que no se iba a sentar en la controvertida entrevista de Rafael Amargo.

“Mañana no voy a estar en la entrevista. Ha sido una decisión mía. El motivo lo sabéis todos, no lo quiero contar y os agradezco que no lo hagáis público”, decía María Patiño. “Va a asumir todo lo que ha dicho, te lo garantizo y cuando tenga que informar sobre un dato novedoso de él o de otro personaje, lo voy a hacer sin reparo”, explicaba la colaboradora en ‘Domingo Deluxe’.