El periodista aseguró que recibió una llamada el jueves, a las 2:30 de la madrugada, y que un personaje muy conocido de la televisión le decía que le quería “manejar”: “Me dijo que me quería fo****”. El colaborador de ‘Sábado Deluxe’ no tardó en darle una respuesta y fue de lo más tajante con él.

“Le dije que tenía novio y la frase que me dijo fue; yo la tengo más pepina”, declaraba Miguel Frigenti. “Le dije que era muy fiel y él me preguntó si mi novio no se tocaba viéndole a el por televisión”, confesaba el periodista.