Fani relata los malos tratos que sufrió de niña: "Mi padrastro nos daba palizas brutales a mi madre y a mí"

Fani tuvo una infancia complicada marcada por la adicción a las drogas de su madre y por las idas y venidas que soportó de niña cambiando constantemente de familia . Pero su infierno no acababa ahí. Fani ha relatado los tremendos malos tratos a los que se vio sometida cuando apenas contaba con seis años :

"Mi madre volvió con su exnovio, el padre de mi hermana Natalia, y yo tuve que ver las palizas brutales que le daba a mi madre; también me pegaba a mí, me hacía sangre, me tiraba de los pelos".