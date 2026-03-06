Patricia Fernández 06 MAR 2026 - 02:32h.

Compartir







María Lamela encendía la palapa con un emocionante momento donde se iban a dar las primeras nominaciones de 'Supervivientes 2026' después de que el mayor juego de la historia del programa decidiera los grupos en los que convivirán. Como los tiempos que conseguía cada concursante iba a ser primordial: decidían a los primeros líderes de la edición.

'Playa Derrota' era el equipo que estrenaba este 'set de nominaciones':

Claudia Chacón: he nominado a la persona con la que he tenido menos contacto y tengo menos tema de conversación y es José Manuel Soto.

Gabriela Guillén: voy a nominar a José Manuel Soto.

Alba Paul: nomino a José Manuel porque es con el que menos he hablado y con el creo que puede ser una de las personas con la que más puedo chocar.

José Manuel Soto: nomino a Claudia, no sé explicarte por qué, es una chica muy simpática pero en la supervivencia a lo mejor flojea un poquito.

Ingrid Betancor: a José Manuel Soto, creo que esto es un concurso, tenemos que mirar por el equipo y le tengo que nominar a él, pero me sabe fatal porque viene con muchas ganas.

Aratz Lakuntza: nomino a José Manuel Soto porque ha sido la persona con la que menos afinidad he tenido y creo que es con las personas que menos voy a compartir.

Maica Benedicto: nomino a Gabriela porque no estoy hablando mucho con ella, aunque pienso que está superando sus miedos y que está haciendo un gran esfuerzo por estar aquí.

Marisa Jara: nomino a Claudia.

Jorge Javier comunicaba que José Manuel Soto era el nominado de grupo y Jaime Astrain tenía que dar su nominación directa: "Voy a intentar ser justo siempre y a la persona que le ha costado más, aunque me joroba bastante, creo que ha sido Marisa". Y el cantante reaccionaba: "Mira qué bien, a la primera..."

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Alberto Ávila: nomino a Álex Ghita porque ayer no me gustó la actitud que tuvo, le conozco fuera de cámaras y es una persona diferente.

Teresa Seco: voy a nominar a Toni porque es con el que menos conexión siento que he tenido hasta el momento.

Ivonne Reyes: nomino a Teresa.

Toni Elías: voy a nominar a Teresa.

Alejandra de la Croix: voy a nominar a Toni porque

Álex Ghita: nomino a Ivonne porque pienso que el resto de compañeros pueden tener mayor proyección y pueden ir superandose.

Paola Olmedo: nomino a Álex.

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo: nomino a Álex.

Jorge Javier Vázquez les comunicaba que Álex Ghita era el nominado del grupo y esta reaccionaba: "No me sorprende porque intentar quitarte a alguien que puede ser líder en las próximas pruebas está bien estudiado". Y llegaba el momento de Gerard Arias como líder de nominar de manera directa: "Me cuesta mucho porque me llevo bien con todos, pero con el que menos trato he tenido ha sido contigo, Toni".

Por tanto, los nominados de esta semana son: José Manuel Soto, Marisa Jara, Álex Ghita y Toni Elías: ¡puedes votar para salvar a su favorito en la app de Mediaset Infinity , de manera completamente gratuita!