Se trata del primer deportista paralímpico en la historia de 'Supervivientes': "Inclusión, normalización... representando en este reality!"

Alberto Ávila ha hecho historia en 'Supervivientes 2006': se trata del primer deportista paralímpico en la historia de 'Supervivientes'. Poca cosa. "Estoy emocionadísimo. Estoy cumpliendo un sueño. Os lo juro por mi vida. Esto es una locura", ha señalado Ávila nada más conectar con él Jorge Javier Vázquez. El presentador le ha recordado que es el primer atleta paralímpico en participar en el reality de Telecinco y Ávila no ha podido contener la emoción: "¡Vamos!".

Y es que este madrileño de 29 años nació sin peroné y a los tres años tuvieron que amputarle la pierna. De hecho, le han diseñado una prótesis para participar en 'Supervivientes 2026'. Ahora, este también creador de contenido afronta esta aventura con la finalidad de romper los estereotipos y, cómo no, hacerse con el ansiado maletín. "Me lo dicen y no me lo creo", ha reconocido, que señala que lo que más miedo le da de la supervivencia es "pasar hambre, los animales y las heridas en el muñón... y la lluvia".

Las palabras de Jorge Javier Vázquez a Alberto Ávila

"Te estás convirtiendo en un referente y en un ejemplo para muchísima gente", ha dicho Jorge Javier, palabras que han provocado un fuerte aplauso del público. "Es un sueño, te lo juro. No me salen ni las palabras", ha subrayado un Alberto que se mostraba impasible, quizás una pista de la resilencia y fuerza mental que ya trae de serie el concursante.

Ya cuando se ha acercado el momento de saltar, Alberto Ávila se ha acordado de su padre, que se "acaba de jubilar ahora mismo", y también de su madre, de sus amigos y aquellos que más cerca de él están día sí día también. Aún así, el salto no se lo ha dedicado a ellos: "Este salto va para todas las familias de España, que al igual que mis padres, sufrieron por mi discapacidad. Inclusión, normalización... por vosotros. ¡Representando en este reality!".

Finalmente, Alberto Ávila ha saltado del helicóptero, protagonizando un espectacular salto y ahora sí que sí, materializando su histórico salto en 'Supervivientes 2026'. Al llegar a la playa ha recibido una gran ovación tanto desde el plató de 'Supervivientes' como de sus compañeros, que le han esperado y le han dado un fuertísimo abrazo, rodeándole y dejándonos un momento, también, para la historia.